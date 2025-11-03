Carmagnola celebra i giovani con la Festa dei Diciottenni agli Antichi Bastioni

Torinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 18:30, presso il Salone Polivalente degli Antichi Bastioni, si terrà la tradizionale Festa dei Diciottenni organizzata dall’Amministrazione comunale di Carmagnola per celebrare il passaggio alla maggiore età dei giovani nati nel 2007. L’iniziativa è promossa in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

