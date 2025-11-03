Carlos Augusto Inter Ancelotti lo esclude dai convocati | le scelte del Brasile

Inter News 24 Carlos Augusto Inter, le ultime sul ruolo dell’esterno brasiliano con Chivu dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Dopo le amichevoli disputate in Asia contro Corea del Sud e Giappone nel corso della finestra internazionale di ottobre, la Federcalcio brasiliana ha deciso di organizzare i prossimi test in Europa per la preparazione verso il Mondiale 2026. La selezione di Carlo Ancelotti, nuovo commissario tecnico del Brasile, sfiderà due squadre africane di grande valore: il Senegal e la Tunisia. I verdeoro affronteranno il Senegal il 15 novembre presso l’Emirates Stadium di Londra, e successivamente la Tunisia il 18 novembre alla Decathlon Arena di Lille, Francia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto Inter, Ancelotti lo esclude dai convocati: le scelte del Brasile

