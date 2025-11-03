Carlo Nesti e l'esultanza per l'Inter su Sky | A me dissero | scrivi e dimentica per chi fai il tifo

L'episodio accaduto in tv ha fatto molto discutere. Nell'intervista a Fanpage.it Carlo Nesti, ex telecronista Rai e volto storico di programmi sportivi che hanno segnato un'epoca del calcio in tv, sottolinea come oggi sia tutto cambiato: "Il siparietto tra Luigi Necco da Napoli e il collega di Gianno Vasino da Milano che si prendevano un po' in giro e ci scherzavano su era simpatico. Oggi il calcio è diventato terreno di scontro". 🔗 Leggi su Fanpage.it