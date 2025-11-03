Carlo Galli | Con l’intelligenza artificiale spariscono l’uomo e la verità
Il filosofo: «Chi usa la nuova tecnica per accrescere il suo potere finge che il progresso sia inevitabile. Un’alternativa politica, però, deve sempre esistere: si chiama libertà». 🔗 Leggi su Laverita.info
