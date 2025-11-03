Tempo di lettura: 2 minuti La Caritas Diocesioana annuncia la riapertura del dormitorio della Cittadella della Carità “Mons. Antonio Forte ” in via Morelli e Silvati Dopo un accurato intervento di restyling e riqualificazione, gli spazi tornano a disposizione di quanti vivono una condizione temporanea di disagio abitativo e necessitano di un posto letto sicuro, dignitoso e accogliente. L’intervento ha interessato sia l’ala maschile che quella femminile del dormitorio, con ambienti completamente rinnovati e dotati di servizi igienici, docce, armadietti personali e locali comuni. È stata inoltre predisposta una stanza dedicata ai nuclei familiari, in grado di accogliere fino a due adulti e due minori, per rispondere anche alle esigenze delle famiglie che, in situazioni di emergenza, si trovano a dover affrontare la notte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caritas, riapre il dormitorio: porte aperte a chi ha bisogno di un letto