Caritas riapre il dormitorio | porte aperte a chi ha bisogno di un letto

Tempo di lettura: 2 minuti La Caritas Diocesioana annuncia la riapertura del dormitorio della Cittadella della Carità “Mons. Antonio Forte ” in via Morelli e Silvati  Dopo un accurato intervento di restyling e riqualificazione, gli spazi tornano a disposizione di quanti vivono una condizione temporanea di disagio abitativo e necessitano di un posto letto sicuro, dignitoso e accogliente.   L’intervento ha interessato sia l’ala maschile che quella femminile del  dormitorio, con ambienti completamente rinnovati e dotati di servizi igienici, docce, armadietti personali e locali comuni. È stata inoltre predisposta una stanza dedicata ai nuclei familiari, in grado di accogliere fino a due adulti e due minori, per rispondere anche alle esigenze delle famiglie che, in situazioni di emergenza, si trovano a dover affrontare la notte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

