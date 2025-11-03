Caressa esalta Milinkovic-Savic | Numeri da record sui rigori
Nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha dedicato ampio spazio a una delle . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondisci con queste news
Caressa scatenato sulla Roma, esalta Wesley, Dybala, Cristante e soprattutto Gasperini per le scelte tattiche che stanno pagando: "Altro che dire 'deve giocare quello e questo'. Gasperini merita rispetto, per la sua carriera, per come ha cambiato il calcio, perch - facebook.com Vai su Facebook
"#Caressa" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Caressa: "Milinkovic-Savic ha numeri unici, ma para i rigori anche grazie ad una nomea" - Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa analizza le statistiche di Vanja Milinkovic- Da areanapoli.it
Caressa stupito da Milinkovic-Savic: "Forse una cosa mai esistita prima!" - Nel corso di 'Sky Calcio Club', il conduttore e telecronista Sky Fabio Caressa ha parlato del portiere para- Riporta tuttonapoli.net
Opta esalta Milinkovic-Savic, cinque rigori parati degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A - Savic ha parato ben cinque degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A; inoltre, dall’inizio della scorsa stagione, solo Nikola Vasilj (6) ha parato più rigori del portiere serbo ... Lo riporta ilnapolista.it