Carburanti i prezzi schizzano e il peggio deve ancora venire | nel 2026 stangata da 700 milioni
Il prezzo dei carburanti continua a salire e per il 2026 la stangata è ormai inevitabile. Non solo, perché già ora i prezzi di benzina e diesel aumentano, ma ancora peggio andrà con la riforma delle accise introdotta dalla Manovra che farà aumentare il costo del diesel l’anno prossimo, con una stangata da 694,4 milioni solamente nel 2026. Le stime le fornisce l’Unione nazionale consumatori, con il suo presidente Massimiliano Dona: l’allineamento delle accise su benzina e diesel significa “una stangata” che sarà complessivamente di quasi tre miliardi dal 2026 al 2030. E intanto i prezzi salgono già ora, con i rincari che, come spesso accade, sono più elevati degli aumenti delle quotazioni del petrolio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
