Carboni Cremonini Curreri e la storia del clarinetto di Dalla

Bologna, 3 novembre 2025 – Metti tre cantautori simbolo di Bologna che si trovano durante le prove di preparazione a un concerto, mescola bene le centinaia di storie che hanno vissuto nei loro tanti anni di carriera, aggiungi la nostalgia del ricordo per un amico che non c’è più (ma che è come ci fosse sempre) e il risultato è pronto: quaranta secondi di video che raccontano quarant'anni e più di musica sotto le Due Torri. E’ l’effetto della breve ‘clip’ che Cesare Cremonini ha pubblicato nel pomeriggio di lunedì 3 novembre sui propri profili social. Una chiacchierata tra lui, Gaetano Curreri e Luca Carboni durante la pausa delle prove per il ritorno sul palco di quest’ultimo, previsto per martedì 11 novembre, e che ha per oggetto un oggetto simbolo della musica italiana, il clarinetto di Lucio Dalla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carboni, Cremonini, Curreri e la storia del clarinetto di Dalla

Scopri altri approfondimenti

Tommaso Paradiso lo ha definito il suo mito, Cesare Cremonini una leggenda vivente, Luca Carboni sta per tornare live dopo la diagnosi di tumore - facebook.com Vai su Facebook

"#luca-carboni" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

‘San Luca’, il ritorno di Luca Carboni è nell’album di Cremonini: “È entrato nella canzone e ha mandato tutti a casa” - San Luca di Cesare Cremonini e Luca Carboni è sì una canzone su uno dei punti più intimi della città, ma racconta anche qualcosa di più. Segnala deejay.it

Cesare Cremonini emozionato per il ritorno di Luca Carboni: "Una leggenda vivente" - Il cantautore bolognese, impegnato con la promozione del suo ultimo lavoro in studio "Alaska Baby", ha raccontato la genesi del duetto con lo storico collega che è tornato in sala di registrazione per ... Secondo tg24.sky.it

Luca Carboni, i messaggi d'affetto di Jovanotti e Cesare Cremonini: «Che grande gioia il tuo ritorno alla musica, ti stavamo aspettando» - «Un paio di anni fa all’inizio del 2022 con Luca Carboni ci siamo detti “oh quest’anno a dicembre sono 30 anni dal nostro tour #carbonijovanotti #1992 perché non facciamo qualcosa per festeggiare? Scrive corrieredibologna.corriere.it