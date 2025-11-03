Carboni Cremonini Curreri e la storia del clarinetto di Dalla
Bologna, 3 novembre 2025 – Metti tre cantautori simbolo di Bologna che si trovano durante le prove di preparazione a un concerto, mescola bene le centinaia di storie che hanno vissuto nei loro tanti anni di carriera, aggiungi la nostalgia del ricordo per un amico che non c’è più (ma che è come ci fosse sempre) e il risultato è pronto: quaranta secondi di video che raccontano quarant'anni e più di musica sotto le Due Torri. E’ l’effetto della breve ‘clip’ che Cesare Cremonini ha pubblicato nel pomeriggio di lunedì 3 novembre sui propri profili social. Una chiacchierata tra lui, Gaetano Curreri e Luca Carboni durante la pausa delle prove per il ritorno sul palco di quest’ultimo, previsto per martedì 11 novembre, e che ha per oggetto un oggetto simbolo della musica italiana, il clarinetto di Lucio Dalla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
