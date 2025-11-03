Caramanico su Linea Verde | per tre giorni ospiterà la troupe della storica trasmissione di Rai1
Per tre giorni la troupe di Linea Verde, storico programma televisivo in onda su Rai1, sarà a Caramanico Terme, per esaltare l’immagine del territorio, tra tradizioni ed eccellenze.Per questo motivo l’amministrazione comunale, per valorizzare al meglio questa splendida occasione di promozione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
