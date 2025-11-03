Capuano riflette | Marotta influenza il calcio italiano? E’ arrivata la conferma che non è così!

Inter News 24 Capuano riflette, e fa riflettere, sul reale peso politico di Marotta nel calcio italiano, sostenendo che non sia eccessivo come i media fanno credere. L’elezione di Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus e attuale Director of Football Strategy del club bianconero, nel Consiglio Federale della FIGC continua a far discutere. La notizia, che ha riportato l’ex capitano della Nazionale al centro della scena istituzionale, è stata commentata da diversi osservatori del panorama calcistico italiano. Tra questi, anche il giornalista Giovanni Capuano, che ha offerto un’analisi sui possibili risvolti politici della scelta compiuta dalla Lega Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

