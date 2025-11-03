Capuano analizza | L’Inter vince una partita sporca e fortunosa a Verona a Chivu va dato quel merito

Inter News 24 . Il commento del giornalista. Il giornalista Giovanni Capuano ha analizzato la vittoria dell’Inter sul campo dell’Hellas Verona nel suo editoriale per Panorama. Secondo la sua analisi, la squadra di Cristian Chivu “va a strappi” e al Bentegodi ha ottenuto un successo “sporco e fortunoso”, arrivato solo nel recupero. Una vittoria “non immeritata”. Tuttavia, Capuano sottolinea come la vittoria, seppur non brillante, non sia immeritata, vista la grande mole di gioco e le occasioni create dai nerazzurri (tra cui il gol di Zielinski). 🔗 Leggi su Internews24.com

