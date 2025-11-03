Cappotti inverno 2025 | ecco i modelli che incanteranno le strade
Lo streetstyle, si sa, è un modo informale di vivere la moda. E questo non risparmia nessun tipo di capo, cappotti compresi. Nell'inverno 2025 se ne vedranno delle belle, tra novità e amarcord, colori e fantasie, che potranno essere gradite in particolare dalle donne over 50, per essere sempre chic e intendenza. Ecco un excursus dei principali modelli tra i quali scegliere, anche in base alla propria fisicità. Tagli classici. Non passano mai di moda: sono i cappotti dal taglio classico, che vengono declinati nei modi più disparati, in primis con tante tasche o allacciabili con cintura. Uno dei modelli classici più in voga è probabilmente il trench, che vira dai colori affini al ghiaccio fino a quelli di terra, cammello compreso, mentre invece per il panno sono previste centomila sfumature di grigio, talvolta con fantasia gessata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
