Caposele si accende di magia | torna il Mercatino di Natale e l’albero più alto d’Europa

Avellinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 28 al 30 novembre 2025 il borgo irpino si trasformerà in un autentico villaggio natalizio, pronto ad accogliere visitatori da ogni parte d’Italia per uno degli appuntamenti più attesi del periodo: il Mercatino di Natale di Caposele e la cerimonia di accensione dell’albero di Natale più alto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

