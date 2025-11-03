Caposele si accende di magia | torna il Mercatino di Natale e l’albero più alto d’Europa
Dal 28 al 30 novembre 2025 il borgo irpino si trasformerà in un autentico villaggio natalizio, pronto ad accogliere visitatori da ogni parte d’Italia per uno degli appuntamenti più attesi del periodo: il Mercatino di Natale di Caposele e la cerimonia di accensione dell’albero di Natale più alto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Caposele si accende di magia! Dal 28 al 30 novembre 2025, il borgo si trasforma in un mondo incantato dove ogni angolo racconta il Natale… e dove svetta l'albero più alto d'Europa! Cosa vi aspetta: Area food con i sapori autentici dell'Irpinia