In paese a Capizzi, in molti avevamo paura dei fratelli Frasconà Filaro. “Sono stati sempre un po’ bulli, ma nessuno poteva immaginare una cosa come questa”, dice il sindaco, Leonardo Giuseppe Principato Trosso. Ma dagli atteggiamenti si è passati a fatti di rilievo penale: “ È stata come una sorta di inesorabile escalation ” racconta il primo cittadino. Ed è così che normale sabato sera nel piccolo paesino di 3mila abitanti sui Nebrodi, in provincia di Messina, ha assistito a una sparatoria. Erano le 22.30 Antonio Frasconà Filaro, 48 anni, i figli Mario, 18 anni, e Giacomo, 20 anni, arrivano insieme nella via principale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Capizzi, “l’escalation inesorabile” dei fratelli Filaro: dall’incendio alla caserma alle minacce e maltrattamenti