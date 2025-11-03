Capitale italiana della Cultura 2028 ‘Catania Continua’ | il dossier si racconta alla città
Giovedì 6 novembre, ore 17.00, a Palazzo della Cultura prima condivisione del programma ufficiale: un evento del Comune di Catania con PTS e Melting Pro Catania è la Norma di Vincenzo Bellini e l'avanguardia di Franco Battiato e Carmen Consoli; la grande letteratura, da Verga e De Roberto a Brancati e Goliarda Sapienza. Catania è il vulcano attivo più alto al mondo e i neutrini pieni di energia in fondo al mar Jonio. Catania è l'Università fondata nel 1434 e una concentrazione unica di istituti di ricerca scientifica. È il barocco di via Crociferi, la città sotterranea e la città dei chioschi, riunita dalla "A" di Agata, la Patrona celebrata con la festa terza al mondo per numero di partecipanti.
