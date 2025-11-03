Capello | Koopmeiners da braccetto? Credo che Spalletti gli abbia parlato e lo abbia convinto Ecco cosa può dare lì
La prima Juve di Luciano Spalletti, vittoriosa per 2-1 sul campo della Cremonese, ha subito mostrato scelte tattiche forti e inaspettate. La mossa che più ha catalizzato l'attenzione degli addetti ai lavori è stata l' inedita posizione di Teun Koopmeiners, schierato come "braccetto" di sinistra nel pacchetto arretrato. Un esperimento audace, commentato negli studi di Sky Calcio Club da un allenatore d'eccezione come Fabio Capello, che ha analizzato la doppia valenza di questa intuizione.
#Teotino: «Per la Juve meglio la difesa a quattro con #Koopmeiners centrocampista. Ma se Spalletti andrà avanti con questo sistema, lui ha la qualità per far partire l'azione meglio di quanto non partisse l'azione con il trio di difensori che usato in precedenz - X Vai su X
Sono passati solo 45 minuti ma si è vista subito la mano di Spalletti sulla Juve. Koopmeiners utilizzato come braccetto nella difesa a 3 e Kostic che sigla il gol del momentaneo 0-1 dopo 2 minuti nel giorno del suo compleanno. È già Spalletti ball. - facebook.com Vai su Facebook