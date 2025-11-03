Capello |  Koopmeiners da braccetto? Credo che Spalletti gli abbia parlato e lo abbia convinto Ecco cosa può dare lì

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le parole dell’ex tecnico. La prima Juve di Luciano Spalletti, vittoriosa per 2-1 sul campo della Cremonese, ha subito mostrato scelte tattiche forti e inaspettate. La mossa che più ha catalizzato l’attenzione degli addetti ai lavori è stata l’ inedita posizione di Teun Koopmeiners, schierato come  “braccetto” di sinistra  nel pacchetto arretrato. Un esperimento audace, commentato negli studi di  Sky Calcio Club  da un allenatore d’eccezione come  Fabio Capello, che ha analizzato la doppia valenza di questa intuizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Capello: «Koopmeiners da braccetto? Credo che Spalletti gli abbia parlato e lo abbia convinto. Ecco cosa può dare lì»

