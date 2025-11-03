caparezza le date del tour 2026

MILANO – Dopo 4 anni di attesa dall’ultimo tour, Caparezza torna finalmente live nel 2026: oltre 20 date, le uniche in programma, da giugno a settembre, che lo vedranno calcare i palchi dei principali festival italiani. Artista unico e originale, da sempre capace di fondere rap e rock, satira e critica sociale, Caparezza partirà il 26 giugno 2026 dal Rock in Roma, per poi fare tappa a il 27 giugno Firenze, il 4 luglio a Mantova, il 7 (sold out) e l’8 luglio a Bologna, l’11 luglio a Torino (sold out), il 12 luglio a Padova, il 15 luglio a Milano, il 17 luglio a Servigliano, il 18 luglio a Francavilla, il 24 luglio a Genova, il 25 luglio a Cattolica, l’1 agosto a Campobasso, il 5 agosto a Lecce, il 7 agosto a Catania, l’8 agosto a Palermo, il 12 agosto a Cinquale, il 13 agosto a Brescia, il 16 agosto a Majano, il 22 agosto ad Alghero, il 4 settembre a Bari e il 5 settembre alla Reggia di Caserta, portando sul palco uno show -prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti – dal forte impatto teatrale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

