Caos traffico alla Fiera dei morti la Cgil | disastro annunciato per colpa di una programmazione sbagliata

Cataniatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nel giorno della commemorazione dei defunti, Catania ha vissuto una giornata di caos evitabile che ha danneggiato lavoratori e cittadini comuni”. È la Cgil di Catania, per bocca del segretario generale Carmelo De Caudo, a intervenire a proposito della viabilità attorno all’aeroporto che domenica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

