Caos patenti speciali ASL Frosinone la CGIL denuncia il blocco totale delle attività
Dopo i momenti di forte tensione che si sono registrati nella mattinata del 31 ottobre 2025 presso la sede della UOC Medicina Legale e Riabilitazione in Via Armando Fabi a Frosinone è il momento della riflessione dell'intervento dei sindacati. L'esasperazione degli utenti, aggravata da oltre un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altre letture consigliate
Caos per il mancato rinnovo delle patenti, arriva la Polizia. Frosinone, stop a visite per pensione del presidente commissione #ANSAmotori #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Caos per il mancato rinnovo delle patenti, arriva la Polizia. Frosinone, stop a visite per pensione del presidente commissione #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X
Patenti speciali, tensione alla Asl. Interviene la polizia - Tutto fermo da oltre un mese a seguito delle dimissioni del presidente della commissione medico- Da ciociariaoggi.it
Blocco dei rinnovi delle patenti speciali, tensione alla Asl - Momenti di forte tensione ieri mattina nella palazzina di Medicina legale dell’Asl. Come scrive ciociariaoggi.it
Caos per il mancato rinnovo delle patenti, arriva la Polizia - I dell'Unità di Medicina Legale e Riabilitazione della Asl di Frosinone in via Armando Fabi, dove centinaia di utenti esasperati hanno protes ... msn.com scrive