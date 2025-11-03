Cantiere Lorenzoni tra mare e passione

Dal cuore del porto di Livorno, il Cantiere Navale Lorenzoni continua una storia iniziata negli anni Trenta, quando la famiglia avviò la riparazione dei motori diesel marini. Nel dopoguerra arrivarono la vendita dei motori Ansaldo e poi, dagli anni Sessanta, quelli VM. Negli anni Duemila il cantiere si è spostato all’interno del porto, dove oggi, con un’area di 7.000 mq e un travel lift da 150 tonnellate, offre servizi completi di alaggio, varo, rimessaggio e refitting su imbarcazioni fino a 35 metri. «L’attività è nata nel 1948 — racconta Luciano Lorenzoni — quando mio padre iniziò con la vendita dei motori per motonavi e pescherecci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantiere Lorenzoni tra mare e passione

Approfondisci con queste news

Il cantiere a Narzole, nel bosco di Geminella, ha lasciato un segno incredibile non soltanto nella storia del territorio ma anche nel percorso di crescita dei nostri studenti e della nostra Scuola. Riavvolgiamo il nastro: pronti a rivivere i momenti più belli di un - facebook.com Vai su Facebook

Mare, Latrofa: "Forum è cantiere di idee dove la passione per il mare diventa politica industriale" - Si è aperta, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, la terza edizione del Forum Risorsa Mare, appuntamento ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

E' sempre forte la passione per il mare: successo per l’Open Day del Cantiere Rossini - PESARO Il Cantiere Rossini nei giorni scorsi ha celebrato con grande successo il proprio Open Day in occasione del World Boating Day, un evento globale che promuove la passione per il mare e ... Segnala corriereadriatico.it

Belen ricomincia dalla danza e dalla passione per Mare Fuori. Il mistero di Elio Lorenzoni continua: «Dov'è?» - Belen sta ricominciando ad avere una routine giornaliera in cui si può concentrare su se stessa e sulle sue passioni. Segnala leggo.it