Canta canta…che alle pagelle canto io! Scritto e diretto da Matteo Spiazzi
Sabato 29 novembre ore 21.15 e domenica 30 novembre ore 16.30 presso il Teatro S.Teresa ritorna in scena la commedia brillante scritta e diretta da Matteo Spiazzi “Canta Canta. che alle pagelle canto io!”. Ultimo giorno di scuola. A porte chiuse, si riunisce la commissione per decidere. 🔗 Leggi su Veronasera.it
