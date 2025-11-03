Canonico torna su Tv2000

Alle 21.10 torna Canonico, la serie targata Tv2000, giunta alla terza stagione. Michele La Ginestra vestirà ancora i panni di don Michele. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - “Canonico” torna su Tv2000

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Torna don Michele! Eccoci pronti con la 3a serie di CanonicoTv2000 dal 3 Novembre ogni Lunedì, in prima serata su Tv2000, (canale 28 digitale o 157 sky) arrivano le NUOVE puntate, divertenti, emozionanti, coinvolgenti! Con la regia di Peppe Toia, ed un ca - facebook.com Vai su Facebook

Canonico 3 su TV2000: Debora Villa è suor Betta - Dal 3 novembre su TV2000 torna Canonico: Michele La Ginestra e Debora Villa protagonisti in una stagione ricca di novità, emozioni e nuovi volti ... Come scrive lopinionista.it

Canonico 3, debutta su TV2000 la terza stagione con Michele La Ginestra: la trama e le novità, arriva Debora Villa - Betta, suora esuberante e dal carattere forte, arriva a Roccaspera per aiutare Don Michele e la sua comunità. Scrive maridacaterini.it

Canonico: cast e trama 3 novembre su TV2000 - Don Michele, interpretato da Michele La Ginestra, è un sacerdote rientrato da una missione in Sud America, inviato in un piccolo paese dove si trova ad affrontare le sfide quotidiane della sua nuova . Si legge su superguidatv.it