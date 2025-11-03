Cane salvato dai vigili del fuoco | era rimasto incastrato nel tubo di una condotta interrata
Savignano sul Rubicone (Cesena), 3 novembre 2025 - Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Savignano sul Rubicone è intervenuta per portare in salvo un cane rimasto bloccato all'interno di un tubo di una condotta interrata. Gli operatori del 115 avevano in effetti ricevuto la segnalazione da parte del padrone dell’animale, che non riusciva a fornire aiuto al suo amico a quattro zampe, a sua volta impossibilitato a mettersi in salvo dalla posizione nella quale si era venuto a trovare. I pompieri hanno ovviamente per prima cosa localizzato il punto preciso nel quale l’animale era rimasto bloccato, dando poi inizio a una serie di operazioni tutt’altro che semplici, dal momento che per riuscire a raggiungere la zona in questione è stato necessario realizzare uno scavo profondo circa due metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
#SantaGiusta, cane randagio salvato dai carabinieri: qualcuno l'aveva legato a un palo - facebook.com Vai su Facebook
Un volo verso la speranza: la rinascita di Moose, il cane salvato dal fiume di rifiuti @lazampa @LaStampa - X Vai su X
Un cane viene morso da una vipera durante un'escursione in montagna, salvato dai vigili del fuoco in elicottero - Intervento del reparto volo dei vigili del fuoco in elicottero per soccorrere un cane morso da un serpente. Secondo ildolomiti.it
Savignano, il cane finisce incastrato in una tubatura: uno scavo di due metri per liberarlo - Una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Savignano sul Rubicone è intervenuta per il recupero di un cane rimasto bloccato all’interno di ... Da corriereromagna.it
Firenze, cane cade in un canale di scolo: salvato dai vigili del fuoco - ovest, sono intervenuti domenica mattina alle ore 10:25 nel comune di Firenze in Via delle Due Case, dell'appezzamento di terreno che sep ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it