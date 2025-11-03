Cane intrappolato in un tubo i Vigili del fuoco scavano per due metri per raggiungerlo e salvarlo

A Savignano sul Rubicone si mette a referto il complesso salvataggio di un cane che era rimasto bloccato in un tubo. Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Savignano è intervenuta per il recupero del malcapitato animale che era rimasto intrappolato nel tubo. I pompieri hanno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

