Can Yaman da Sandokan ad agente segreto | sui social le foto del duro allenamento per la sua serie spagnola

Mentre si trova in Spagna, dove sono appena iniziate le riprese della sua nuova serie, l'attore turco ha condiviso video e foto del duro allenamento preparatorio per interpretare un agente segreto ricercato da mezzo mondo Dopo aver presentato Sandokan in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2025, Can Yaman è subito volato in Spagna insieme al suo team e all'inseparabile fidanzata Sara Bluma. Il motivo? Proprio oggi sono iniziate le riprese della sua prima serie spagnola. Il titolo e altri dettagli sono ancora segretissimi, ma qualcosa in più sul nuovo progetto era stata svelata proprio dal divo turco in occasione dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia e, come sempre, via social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Can Yaman, da Sandokan ad agente segreto: sui social le foto del duro allenamento per la sua serie spagnola

