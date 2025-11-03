Campionessa paralimpica di paradressage trascorre le giornate al maneggio dove si allena e si occupa del suo cavallo Lo sport è stata la spinta per affrontare la sua disabilità E per girare il mondo di gara in gara
F rancesca Salvadè è nata a Genova nel 1989. Laureata in Giurisprudenza, ha un master in Diritto e management dello sport. È campionessa di paradressage, la versione paralimpica del dressage, in cui ha vinto il bronzo nei campionati europei, oltre a detenere diversi titoli italiani, e il quarto posto alle Olimpiadi di Parig i, sia nella gara individuale sia a squadre. Partecipa a Fieracavalli Verona, il 7 e 8 novembre. Dal 2024 è un’atleta delle Fiamme Azzurre della polizia penitenziaria. Royal Ascot 2025, eleganza e cavalli: l’arrivo in carrozza di re Carlo e Camilla X Leggi anche › Al lavoro con. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CHIARA MAZZEL E RENÉ DE SILVESTRO GUIDERANNO IL TRICOLORE A MILANO CORTINA 2026 La campionessa paralimpica fassana Chiara Mazzel è stata scelta come portabandiera assieme al cadorino René de Silvestro per i Giochi Paralimpici Inver - facebook.com Vai su Facebook
La campionessa paralimpica di alpine skiing e la sua guida, scelte da Kiko come ambassador del progetto Every Journey Has A Coulour, si stanno preparando per Cortina 2026, e a riporre fiducia incontrastata nell'altra e in se stesse - X Vai su X