Campionessa paralimpica di paradressage trascorre le giornate al maneggio dove si allena e si occupa del suo cavallo Lo sport è stata la spinta per affrontare la sua disabilità E per girare il mondo di gara in gara

Francesca Salvadè è nata a Genova nel 1989. Laureata in Giurisprudenza, ha un master in Diritto e management dello sport. È campionessa di paradressage, la versione paralimpica del dressage, in cui ha vinto il bronzo nei campionati europei, oltre a detenere diversi titoli italiani, e il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi, sia nella gara individuale sia a squadre. Dal 2024 è un'atleta delle Fiamme Azzurre della polizia penitenziaria.

