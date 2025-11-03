Campionato Supermarecross a Catona Falcomatà | Evento che puntiamo a riproporre

Today.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Per la prima volta ospitiamo in città un evento sportivo che riguarda il Supermarecross e che ha fatto registrare un grande successo in termini di partecipazione di piloti e, soprattutto, in termini di pubblico”. Sono le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà, che, insieme all’assessore Carmelo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Campionato Supermarecross Catona Falcomat224