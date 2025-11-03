Campania | Rubano Fi ' non accettiamo lezioni di stile da chi ha avvelenato dibattito pubblico'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Evidenziare le contraddizioni, i limiti e anche le sciocchezze di Roberto Fico, come fa spesso Fulvio Martusciello, fa parte integrante di una campagna elettorale condotta con serietà e senso di responsabilità da chi ritiene un dovere salvare la Campania da un candidato pericolosamente inadeguato a ricoprire il ruolo di presidente di regione. È curioso, e un po' ipocrita, che proprio i grillini, che hanno costruito il loro successo sulla denigrazione sistematica e sull'insulto degli avversari, oggi non tollerino critiche politiche puntuali e fondate". Così Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.

