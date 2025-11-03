Campania come' è ridotto Fico | resa a De Luca cosa sta succedendo

Non si poteva continuare così, spiegano a Napoli. «Non era comprensibile nemmeno da noi che facciamo politica, figuriamoci dagli elettori». Quello che non si poteva continuare, ci spiega chi fa parte della coalizione di centrosinistra, «è uno scontro tra il governatore uscente ( Vincenzo De Luca, ndr) e quello che aspira a succedergli ( Roberto Fico, ndr), così come tra la segreteria del Pd e il governatore uscente, quando il segretario regionale del Pd, cioè l’esponente del partito con il ruolo più importante (Piero De Luca, ndr), è il figlio del governatore uscente ed è stato scelto proprio dalla stessa segretaria». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

