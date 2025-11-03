Cammini DìVini nelle abbazie di Montecassino Valvisciolo e Subiaco per rilanciare il turismo esperienziale nel Lazio
CASSINO – Il progetto Cammini DìVini, promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio, invita a riscoprire il territorio regionale tutto l’anno esaltando il legame millenario tra fede, paesaggio e tradizione enogastronomica e lo fa attraverso un programma di visite, degustazioni, laboratori e percorsi di trekking. L’iniziativa si articola in tre tappe, ospitate in alcuni tra i più suggestivi complessi monastici della regione: l’Abbazia di Montecassino (15 novembre), l’Abbazia di Valvisciolo (22 novembre) e l’Abbazia di Subiaco (6 dicembre). «L’obiettivo, in linea con quanto previsto dal Piano Triennale del Turismo della Regione Lazio, è valorizzare mete ricche di fascino e fuori dai circuiti gettonati – spiega l’Assessore al Turismo della Regione Lazio Elena Palazzo, promotrice dell’iniziativa – rendendole protagoniste di una nuova forma di turismo lento e rigenerativo, sempre più apprezzato da viaggiatori consapevoli, destagionalizzando e delocalizzando i flussi turistici. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
