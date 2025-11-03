Camminate a tema | prima della Porrettana | l' antica via Cavara

Bolognatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della costruzione dell’attuale strada Porrettana una piccola ma trafficata strada collegava Casalecchio di Reno a Sasso Marconi: la Via Cavara; una strada la cui storia si perde nei secoli e che rappresentò un importante asse di collegamento nel nostro territorio. La seguiremo scoprendo la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Camminate Tema Prima Porrettana