Camera ardente alla Caserma Bixio per Aniello Scarpati il poliziotto morto nell' incidente a Torre del Greco
Sarà allestita presso la Caserma “Nino Bixio” del IV Reparto Mobile di Napoli, in via Monte di Dio 31, domani martedì 4 novembre dalle ore 14.00 alle ore 20.00, e a seguire nella giornata di mercoledì dalle ore 7.00, la camera ardente per Aniello Scarpati, l'assistente capo coordinatore della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Allestita la camera ardente di Marco Fatuzzo a Palazzo Vermexio. Giorni e orari Domani, #lunedì 3 novembre, dalle 11 alle 21, e #martedì 4 novembre dalle 9 alle 13, presso Palazzo Vermexio, sede del Municipio di Siracusa. Già da oggi, domenica 2 - facebook.com Vai su Facebook
La camera ardente dei tre carabinieri morti nell’esplosione di un casolare nel veronese, si è aperta con parole di commozione e tanti abbracci. Presenti per omaggiare le salme molti colleghi, ma anche autorità e cittadini. - X Vai su X
Poliziotto ucciso dal Suv: martedì la camera ardente, mercoledì i funerali - Nella giornata di martedì 4 novembre, dalle ore 14 alle ore 20, e a seguire, nella giornata di mercoledì, dalle ore 7, sarà allestita presso la Caserma ... Segnala msn.com
La camera ardente dei tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel d'Azzano - Alle 16 i funerali, nella Basilica di Santa Giustina, alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni. rainews.it scrive