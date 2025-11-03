Camera ardente alla Caserma Bixio per Aniello Scarpati il poliziotto morto nell' incidente a Torre del Greco

Napolitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà allestita presso la Caserma “Nino Bixio” del IV Reparto Mobile di Napoli, in via Monte di Dio 31, domani martedì 4 novembre dalle ore 14.00 alle ore 20.00, e a seguire nella giornata di mercoledì dalle ore 7.00, la camera ardente per Aniello Scarpati, l'assistente capo coordinatore della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

