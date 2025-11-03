Cambiaso esaltato da Spalletti | Giocatore modernissimo e fortissimo ti sistema le cose Se devo trovargli un difetto…

di Nicolò Corradino Cambiaso esaltato da Spalletti: «Giocatore modernissimo e fortissimo, ti sistema le cose. Se devo trovargli un difetto.». Così il tecnico. La Juventus si prepara al fondamentale debutto casalingo di Luciano Spalletti in Champions League. Alla vigilia dell'attesa sfida contro lo Sporting Lisbona, il tecnico bianconero ha tenuto la consueta conferenza stampa, analizzando lo stato della squadra e soffermandosi sui singoli. Tra i giocatori che hanno ricevuto gli elogi più convinti c'è stato Andrea Cambiaso, per il quale l'allenatore ha speso parole che ne definiscono l'importanza cruciale nel suo scacchiere tattico.

