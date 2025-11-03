Cambia tutto a Rubano | nuove regole per auto e pedoni per il cantiere del tram

Padovaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rubano cambia volto per accogliere il tram. Da oggi cambiano le regole del traffico, in arrivo nuove modifiche alla viabilità legate ai lavori per la linea del tram SIR2, destinate a rivoluzionare la circolazione nella zona industriale. E non solo. Come riportato dall'edizione odierna de “Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Cambia Tutto Rubano Nuove