Camaro superiore l' appello di Caruso e Signorino

Il consigliere comunale Giovanni Caruso e il consigliere della Terza Circoscrizione Nunzio Signorino della Dc hanno formalizzato una doppia azione istituzionale congiunta per denunciare e sbloccare l'annosa e pericolosa situazione di degrado che affligge il quartiere di Camaro Superiore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Messina, situazione preoccupante a Camaro Superiore: tra degrado stradale e rischio idrogeologico. L’appello dei consiglieri Caruso e Signorino | DETTAGLI e FOTO - facebook.com Vai su Facebook

Turetta condannato all'ergastolo, il difensore Caruso fiducioso per l'appello: «Sono soddisfatto» - Il professor Giovanni Caruso ce l'ha messa tutta per evitare al suo assistito il massimo della pena, pur nella consapevolezza che sarebbe stata una strada impervia, difficile, al limite dell ... Riporta ilgazzettino.it

Valentina Boscaro, la Cassazione annulla la sentenza di condanna a vent'anni per l'omicidio di Mattia Caruso. Ci sarà l'Appello bis - Dopo una condanna a 24 anni in primo grado e la conferma in Appello con pena ridotta a 20 anni, oggi (23 maggio) la Cassazione ha scritto una nuova pagina della vicenda giudiziaria che ... Come scrive ilgazzettino.it

Omicidio Caruso, lievemente ridotta in appello la pena per Valentina Boscaro - La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia rimane nel solco di quanto stabilito in primo grado nei confronti della ... Come scrive rainews.it