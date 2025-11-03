Calhanoglu-Zielinski Chivu era scettico ma lo schema ha funzionato Il retroscena

Inter News 24 Calhanoglu per Zielinski: il gol più bello, probabilmente, del weekend di Serie A fino ad ora. Quel che non tutti sanno è che Chivu non era convinto. A Verona i nerazzurri hanno trovato il vantaggio con una giocata che ha sorpreso tutti, compreso Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, alla guida dell’ Inter, ha assistito al capolavoro tattico che ha portato Piotr Zielinski al gol: una conclusione potente e precisa dopo un calcio d’angolo battuto con intelligenza da Hakan Calhanoglu, centrocampista turco e regista delle palle inattive della squadra. Un’azione costruita in allenamento e frutto di uno studio accurato da parte dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu-Zielinski, Chivu era scettico, ma lo schema ha funzionato. Il retroscena

Approfondisci con queste news

Gol fantastico dell'Inter: Calhanoglu + Zielinski, qualità sopraffina di assist e tiro! Rivederlo è goduria! ? - facebook.com Vai su Facebook

#Calhanoglu festeggia l'MVP di Verona. #Zhang e #Zielinski celebrano il centrocampista turco: "Fenomeno" - X Vai su X

Calhanoglu-Zielinski, quando è nato lo schema. Chivu era preoccupato, poi ha… - A Verona l'Inter è passata in vantaggio grazie a un gran gol di Zielinski servito direttamente da calcio d'angolo da Calhanoglu ... Scrive msn.com

Verona-Inter, Chivu: "Gol di Zielinski? Non volevo fare quello schema". VIDEO - L'Inter vince a Verona grazie anche a un bellissimo gol di Zielinski: tiro al volo direttamente da calcio d'angolo battuto arretrato da Calhanoglu. Secondo sport.sky.it

Inter: chi è Palombo, l’uomo dei calci piazzati e vero capocannoniere di Chivu - L’ex capitano della Sampdoria Palombo, specialista delle palle inattive nello staff tecnico di Chivu, si sta rivelando prezioso: l'Inter ha già segnato 6 gol sui calci piazzati ... Riporta sport.virgilio.it