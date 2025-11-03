Calendario scolastico 2025 26 | vacanze di Natale dal 22 dicembre ma non in tutte le regioni Ecco le date

Le vacanze di Natale 20252026 dureranno, nella maggior parte delle regioni, dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con rientro in classe martedì 7 gennaio 2026. Come sempre, ci sono leggere differenze tra le regioni, con alcune scuole che anticipano la sospensione delle lezioni al 22 dicembre (lunedì), altre che chiudono il 23, e qualcuna che inizia la pausa direttamente alla vigilia di Natale, il 24 dicembre. L'articolo Calendario scolastico 202526: vacanze di Natale dal 22 dicembre, ma non in tutte le regioni. Ecco le date . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

