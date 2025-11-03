Calendario ATP Finals 2025 | gli orari dai gironi alla finale dove vederle in tv e streaming
Il Pala Alpitour di Torino ospiterà, da domenica 9 a domenica 16 novembre, le Nitto ATP Finals 2025 di tennis: i primi 8 classificati della Race to Turin, che si chiuderà sabato 8, sia in singolare che in doppio, si affronteranno nell’ultimo torneo stagionale. A Torino saranno in palio 1500 punti per il ranking ATP, sia in singolare che in doppio, e l’ Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner, che sarà in prima fascia in sede di sorteggio in singolare e da Simone BolelliAndrea Vavassori, i quali saranno inseriti in quarta fascia in doppio. Occorre attendere, invece, per conoscere il destino di Lorenzo Musetti, in corsa per l’ultimo posto ancora da assegnare in singolare: l’azzurro dovrà vincere l’ATP 250 di Atene per qualificarsi alle Finals, altrimenti lo slot andrà al canadese Felix Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
WTA Finals, calendario, partecipanti e regolamento: tutto quello che c'è da sapere #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Alla scoperta di #Torino con le #visiteguidate gratuite organizzate da Confesercenti in occasione delle Nitto ATP Finals; e il 13 novembre la #degustazione “Il Piemonte nel drink” Ecco il calendario e i link per prenotare gli eventi Visite guidate > Lanzo T - facebook.com Vai su Facebook
Quando iniziano le ATP Finals 2025? Programma dai gironi alla finale, orari, tv, streaming - Le Nitto ATP Finals 2025 di tennis si disputeranno al Pala Alpitour di Torino da domenica 9 a domenica 16 novembre: i migliori 8 della Race to Turin, sia ... Secondo oasport.it
Patrick McEnroe: “Djokovic alle ATP Finals? Il mio istinto mi dice che non ci sarà” - L’ex numero 1 del mondo non ha ancora comunicato se sarà presente o meno a Torino e dalla sua decisione potrebbe dipendere il destino di Musetti Novak Djokovic parteciperà alle Nitto ATP Finals di Tor ... Scrive tennisitaliano.it
Quando il sorteggio delle ATP Finals 2025? Orario, programma, come funziona - Mancano ormai meno di due settimane al via delle ATP Finals 2025, in programma sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino da domenica 9 a domenica 16 ... Secondo oasport.it