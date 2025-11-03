Calendario ATP Finals 2025 | gli orari dai gironi alla finale dove vederle in tv e streaming

Il Pala Alpitour di Torino ospiterà, da domenica 9 a domenica 16 novembre, le Nitto ATP Finals 2025 di tennis: i primi 8 classificati della Race to Turin, che si chiuderà sabato 8, sia in singolare che in doppio, si affronteranno nell’ultimo torneo stagionale. A Torino saranno in palio 1500 punti per il ranking ATP, sia in singolare che in doppio, e l’ Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner, che sarà in prima fascia in sede di sorteggio in singolare e da Simone BolelliAndrea Vavassori, i quali saranno inseriti in quarta fascia in doppio. Occorre attendere, invece, per conoscere il destino di Lorenzo Musetti, in corsa per l’ultimo posto ancora da assegnare in singolare: l’azzurro dovrà vincere l’ATP 250 di Atene per qualificarsi alle Finals, altrimenti lo slot andrà al canadese Felix Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it

