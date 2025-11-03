Calciomercato Roma obiettivo attaccante | idea Endrick e non solo

In un inizio di stagione che per la Roma ha dato indicazioni positive, riscontrate anche nella sconfitta di ieri con il Milan, il grande problema continua ad essere la mancanza di gol. I giallorossi faticano a trovare la via della rete e viste le difficoltà degli attaccanti – Ferguson su tutti – nella prossima sessione invernale di calciomercato Massara potrebbe cercare di rinforzare il reparto regalando un nuovo profilo a Gasperini. Lione forte su Endrick. Si segue Jeremy Arevalo. Tra i giocatori che potrebbero cambiare casacca a gennaio ci sarebbe Endrick, che tra campionato e Champions League ha fatto il suo esordio stagionale solo nell’ultimo turno di Liga con il Valencia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

