Calciomercato Roma Gasperini ha nel mirino un nuovo e giovane attaccante La situazione dei giallorossi

Calciomercato Roma, ecco le ultime novità sulla situazione attuale dei giallorossi. Nel mirino un nuovo giocatore Nel calcio moderno, caratterizzato da costi esorbitanti e ingaggi vertiginosi, i club sono sempre più alla ricerca di talenti “nascosti” in tutta Europa. Questo implica un’attenta osservazione di molte partite, preferibilmente dal vivo, e una rete di osservatori qualificati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, Gasperini ha nel mirino un nuovo (e giovane) attaccante. La situazione dei giallorossi

Altre letture consigliate

#Milan, verso la Roma con tanti enigmi. #Calciomercato, chi al posto del ‘Bebote’ #Gimenez? - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Roma: torna di moda il nome di McKennie per gennaio https://bit.ly/4ox3AQX #AsRoma - X Vai su X

Calciomercato Genoa, con De Rossi subito un rinforzo: idea dalla Roma - Il Genoa potrebbe ripartire da De Rossi in panchina: occhio a un possibile rinforzo dalla Roma ... Segnala fantamaster.it

Roma, Gasperini: "Dovbyk sta crescendo, Bailey non ha recuperato bene" - 1 sul Parma che ha regalato il primo posto insieme al Napoli ... Secondo msn.com

Calciomercato Roma, si pensa ad un giocatore del Bologna per il centrocampo: il nome - Calciomercato Roma | La Roma ha avviato le grandi manovre in vista della prossima sessione di calciomercato invernale, consapevole ... news-sports.it scrive