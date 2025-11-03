Calciomercato Milan Tare scende in campo? La situazione non è ancora chiusa e i prossimi giorni saranno decisivi! Le ultime
Calciomercato Milan: Tare in prima linea per il rinnovo di quel giocatore, giorni caldissimi per il futuro del rossonero Mike Maignan ha lasciato il segno nella vittoria del Milan contro la Roma, respingendo il rigore di Dybala con una parata dal peso specifico enorme. Un gesto tecnico che ha riacceso i riflettori sul suo futuro, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Milan, due mesi per decidere il futuro dell’attacco: gli obiettivi seguiti da Tare - Il Milan vince anche se il rendimento del reparto offensivo non convince del tutto: queste settimane saranno caratterizzate da riflessioni. Da notiziemilan.it
Calciomercato Milan, il ds rossonero Igli Tare ha un obiettivo chiaro dalla Serie A per la difesa di Allegri! Le ultimissime - Calciomercato Milan, il ds Igli Tare punta un rinforzo dalla Serie A per la retroguardia di Allegri: le ultime novità Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, è finito nel mirino di Milan e Inter. Scrive calcionews24.com
Calciomercato Milan, non solo il difensore centrale - Calciomercato Milan, non solo il difensore centrale: Tare pensa a rinforzare anche questa zona di campo. Da milannews24.com