Calciomercato Milan: Tare in prima linea per il rinnovo di quel giocatore, giorni caldissimi per il futuro del rossonero Mike Maignan ha lasciato il segno nella vittoria del Milan contro la Roma, respingendo il rigore di Dybala con una parata dal peso specifico enorme. Un gesto tecnico che ha riacceso i riflettori sul suo futuro, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, Tare scende in campo? La situazione non è ancora chiusa e i prossimi giorni saranno decisivi! Le ultime