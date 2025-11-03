Calciomercato Milan occhi sul gioiellino classe 2007 – Fortissimo

Calciomercato Milan. Il Milan guarda già al futuro. Mentre la squadra rossonera prepara la delicata sfida di campionato contro il Parma, la dirigenza lavora sottotraccia per rinforzare il reparto offensivo in vista del calciomercato di gennaio. L’obiettivo di Massimiliano Allegri è chiaro: regalarsi un nuovo attaccante per aumentare le soluzioni nel pacchetto avanzato e colmare il vuoto lasciato dai recenti infortuni. Calciomercato Milan, Allegri chiede un rinforzo. Le prestazioni altalenanti di Santiago Gimenez, ancora a secco in campionato e attualmente fermo ai box per un infortunio muscolare, hanno acceso i riflettori su diversi profili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it