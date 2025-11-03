Calciomercato Milan occhi sul gioiellino classe 2007 – Fortissimo
Calciomercato Milan. Il Milan guarda già al futuro. Mentre la squadra rossonera prepara la delicata sfida di campionato contro il Parma, la dirigenza lavora sottotraccia per rinforzare il reparto offensivo in vista del calciomercato di gennaio. L’obiettivo di Massimiliano Allegri è chiaro: regalarsi un nuovo attaccante per aumentare le soluzioni nel pacchetto avanzato e colmare il vuoto lasciato dai recenti infortuni. Calciomercato Milan, Allegri chiede un rinforzo. Le prestazioni altalenanti di Santiago Gimenez, ancora a secco in campionato e attualmente fermo ai box per un infortunio muscolare, hanno acceso i riflettori su diversi profili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ASSALTO A SOLET! Il Milan cerca rinforzi in difesa e punta sul francese dell'Udinese Oumar Solet (2000). È derby di mercato con l'Inter . #Solet #Milan #Calciomercato #Inter #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
#calciomercato #milan #SempreMilan #Maignan: ultimo tentativo di rinnovo grazie ad #Allegri? Due nomi in lista per il Milan - X Vai su X
Milan, occhi puntati su De Ketelaere, il gioiellino del Bruges può arrivare con lo sconto - Il Milan esce dall'Europa con lo stesso cammino del Bruges Rimane l'amaro in bocca per quella qualificazione agli ottavi di Champions nella quale i ... Scrive calciomercato.com
Calciomercato Milan: dopo Icardi e Lewandowski, occhi sul bomber rivelazione della Ligue 1 - Il Milan valuta nuove soluzioni per rafforzare la squadra: in vista della prossima stagione andrà allungata una rosa che in questa è piuttosto corta. Riporta notiziemilan.it
Calciomercato Milan: a gennaio arriverà un attaccante - Nonostante le buone prestazioni, a Gimenez continuano a mancare le reti, per questo motivo a gennaio la società sarà costretta ad intervenire sul mercato. Riporta fantacalcio.it