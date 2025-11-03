Calciomercato Juventus testa a testa con l’Inter per Guehi Il difensore ha mandato un segnale importante svelata la sua intenzione per la prossima squadra!

Calciomercato Juventus, è testa a testa con l’Inter per Marc Guehi. Il capitano del Crystal Palace non esclude un addio alla Premier: la mossa. Il calciomercato Juventus continua a monitorare con grande attenzione il mercato dei difensori per il futuro, e in cima alla lista c’è un nome che accende un duello con i rivali di sempre. Si tratta di Marc Guehi, capitano e pilastro difensivo del Crystal Palace, classe 2000, considerato uno dei profili più ambiti in Europa. Tanto la Vecchia Signora quanto l’ Inter non hanno mollato la presa, nonostante le evidenti difficoltà dell’operazione, legate soprattutto a una concorrenza internazionale di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, testa a testa con l’Inter per Guehi. Il difensore ha mandato un segnale importante, svelata la sua intenzione per la prossima squadra!

