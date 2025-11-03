Calciomercato Juventus: un osservato speciale nella notte di Champions all’Allianz. Ecco i profili da seguire e le ultime novità Danilo e Szcz?sny furono tra i primi a calcare il campo, con Massimiliano Allegri a dirigere dalla panchina. Sulla corsia mancina accelerava Federico Chiesa, mentre Vlahovi? fungeva da sponda per l’inserimento di Federico Gatti, autore del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Juventus: quel calciatore osservato speciale nella serata di Champions League all’Allianz! Ecco i nomi da tenere d’occhio… Le ultime