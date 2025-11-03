Calciomercato Juve obiettivo chiaro per Spalletti | vuole reinventare quel bianconero per toglierlo definitivamente dal mercato!
Calciomercato Juve, il nuovo tecnico reinventa quel bianconero: ora si cerca la conferma in Champions League per toglierlo dal mercato. Un investimento da 51,3 milioni di euro che, finora, ha pesato enormemente sul rendimento del giocatore e sulle casse del club. L’avventura di Teun Koopmeiners alla Juventus è stata un rebus tattico che né Thiago Motta, ex tecnico bianconero esonerato a marzo, né Igor Tudor, sollevato dall’incarico la scorsa settimana, sono riusciti a risolvere. Ora la missione di rilanciare il centrocampista olandese è passata a Luciano Spalletti. E il tecnico di Certaldo, alla sua prima partita, ha sorpreso tutti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve, occhi puntati su un grande esterno per rinforzare la squadra di Tudor - Calciomercato Juve: occhi puntati su Castagne per rinforzare la fascia a gennaio Il Calciomercato Juve si prepara a entrare nel vivo in vista della sessione invernale, con un obiettivo chiaro: rinforz ... Riporta calcionews24.com
Juventus: Spalletti cerca la svolta in trasferta contro la Cremonese - Juventus: Spalletti cerca la svolta in trasferta contro la Cremonese La Juventus ha un obiettivo chiaro: tornare al successo in trasferta per rilanciare la propria corsa in Serie A. Segnala tuttojuve.com
Calciomercato Juventus: la Roma piazza il colpaccio a gennaio? Sta provando a riportare in Italia l’ex obiettivo bianconero. Ultimissime - Tutti i dettagli Un attacco che non gira, un problema del gol che frena la cor ... Da juventusnews24.com