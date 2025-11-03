Calciomercato Juve obiettivo chiaro per Spalletti | vuole reinventare quel bianconero per toglierlo definitivamente dal mercato!

Calciomercato Juve, il nuovo tecnico reinventa quel bianconero: ora si cerca la conferma in Champions League per toglierlo dal mercato. Un investimento da  51,3 milioni di euro  che, finora, ha pesato enormemente sul rendimento del giocatore e sulle casse del club. L’avventura di  Teun Koopmeiners  alla  Juventus  è stata un rebus tattico che né  Thiago Motta,  ex tecnico bianconero esonerato a marzo, né  Igor Tudor,  sollevato dall’incarico la scorsa settimana, sono riusciti a risolvere. Ora la missione di rilanciare il centrocampista olandese è passata a  Luciano Spalletti. E il  tecnico di Certaldo, alla sua prima partita, ha sorpreso tutti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

