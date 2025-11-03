Calciomercato Juve obiettivo chiaro per Spalletti | vuole reinventare quel bianconero per toglierlo definitivamente dal mercato!

Calciomercato Juve, il nuovo tecnico reinventa quel bianconero: ora si cerca la conferma in Champions League per toglierlo dal mercato. Un investimento da 51,3 milioni di euro che, finora, ha pesato enormemente sul rendimento del giocatore e sulle casse del club. L’avventura di Teun Koopmeiners alla Juventus è stata un rebus tattico che né Thiago Motta, ex tecnico bianconero esonerato a marzo, né Igor Tudor, sollevato dall’incarico la scorsa settimana, sono riusciti a risolvere. Ora la missione di rilanciare il centrocampista olandese è passata a Luciano Spalletti. E il tecnico di Certaldo, alla sua prima partita, ha sorpreso tutti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

