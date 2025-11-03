Calciomercato Juve | il club vuole esaudire il sogno di Spalletti Ma quel giocatore deve abbassare le proprie pretese

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

se vuole ritrovare il suo ex tecnico. L’era di  Luciano Spalletti  alla Juventus è appena iniziata, ma la dirigenza è già proiettata sul futuro: il  calciomercato Juve  è al lavoro per programmare la sessione di gennaio e  puntellare una rosa  che si trova in  piena emergenza. La priorità assoluta, resa ancora più urgente dai recenti infortuni di  Gleison Bremer  e  Juan Cabal, è l’inserimento di un  difensore centrale di alto livello. Secondo le ultime indiscrezioni, il neo-tecnico bianconero non ha perso tempo e avrebbe già espresso una preferenza ben precisa per blindare il reparto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve il club vuole esaudire il sogno di spalletti ma quel giocatore deve abbassare le proprie pretese

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: il club vuole esaudire il sogno di Spalletti. Ma quel giocatore deve abbassare le proprie pretese

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

calciomercato juve club vuoleLa Juve non vuole rischiare di perdere Yildiz: si continua a cercare il rinnovo - La Juventus non vuole rischiare di perdere Kenan Yildiz in estate: come riportato dai colleghi di "Eurosport", infatti, i dirigenti bianconeri stanno lavorando con solerzia per arrivare ... Secondo tuttojuve.com

calciomercato juve club vuoleCalciomercato Juve, dal nuovo centrocampista al terzino destro: Comolli corre ai ripari dopo la scelta di Spalletti. Ecco tutti i profili monitorati dai bianconeri - Calciomercato Juve, dal nuovo centrocampista al terzino destro: gli aggiornamenti sulle possibili mosse del club Il cambio di allenatore non ha risolto i problemi strutturali della rosa. Segnala juventusnews24.com

Juventus, nel mirino Nathan Aké: sfida al Crystal Palace - La Juventus punta su Nathan Aké del Manchester City per rinforzare la difesa in vista del mercato invernale 2026. Scrive europacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Club Vuole