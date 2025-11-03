Calciomercato Juve | Hjulmand osservato speciale all’Allianz Stadium Ma ci sono altri due nomi da tenere d’occhio dello Sporting…Ultimissime

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve: Hjulmand osservato speciale contro lo Sporting Lisbona. Ma ci sono altri due nomi da monitorare allAllianz Stadium. C’erano Danilo e Szczesny, tra i primi a scendere in campo. C’era Massimiliano Allegri in panchina, Federico Chiesa ad accelerare sulla sinistra e Vlahovic a fare da sponda per Federico Gatti, che firmò l’1-0. E poi Perin, protagonista di una parata spettacolare nel finale su Pedro Gonçalves, dopo essere subentrato al portiere polacco per quel dolore al petto che spaventò tutti. Lo riporta Tuttosport. Era il 13 aprile 2023, l’ultimo incrocio a Torino tra Juventus e Sporting Lisbona, allora quarti di finale di Europa League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve hjulmand osservato speciale all8217allianz stadium ma ci sono altri due nomi da tenere d8217occhio dello sporting8230ultimissime

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Hjulmand osservato speciale all’Allianz Stadium. Ma ci sono altri due nomi da tenere d’occhio dello Sporting…Ultimissime

Approfondisci con queste news

calciomercato juve hjulmand osservatoHjulmand, gioiello Sporting: da desiderio a spauracchio Juve. E due nomi da Champions pericolosi - A proposito di incroci di mercato e vecchie suggestioni, ci sarà Hjulmand a scambiare il gagliardetto con Locatelli. Lo riporta tuttosport.com

calciomercato juve hjulmand osservatoCalciomercato Juventus, per gennaio il primo nome è Hjulmand - Come riporta Sportmediaset, la Vecchia Signora starebbe pensando al classe ’99 dello Sporting Lisbona come primo rinforzo per il centrocam ... Si legge su sportpaper.it

calciomercato juve hjulmand osservatoCalciomercato Juventus, un metronomo a centrocampo per cambiare le sorti della squadra: ecco il nome preferito da Comolli - Calciomercato Juventus | L'avvio di stagione della Juventus ha messo in luce, con una chiarezza disarmante, le lacune strutturali ... Da news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Hjulmand Osservato