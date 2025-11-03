Calciomercato Juve | Hjulmand osservato speciale all’Allianz Stadium Ma ci sono altri due nomi da tenere d’occhio dello Sporting…Ultimissime

Calciomercato Juve: Hjulmand osservato speciale contro lo Sporting Lisbona. Ma ci sono altri due nomi da monitorare all’Allianz Stadium. C’erano Danilo e Szczesny, tra i primi a scendere in campo. C’era Massimiliano Allegri in panchina, Federico Chiesa ad accelerare sulla sinistra e Vlahovic a fare da sponda per Federico Gatti, che firmò l’1-0. E poi Perin, protagonista di una parata spettacolare nel finale su Pedro Gonçalves, dopo essere subentrato al portiere polacco per quel dolore al petto che spaventò tutti. Lo riporta Tuttosport. Era il 13 aprile 2023, l’ultimo incrocio a Torino tra Juventus e Sporting Lisbona, allora quarti di finale di Europa League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

