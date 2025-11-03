Calciomercato Inter occhi su Idrissi del Cagliari | il giovane marocchino nel mirino dei nerazzurri

Inter News 24 Calciomercato Inter, la dirigenza segue con attenzione il talento rossoblù in vista delle prossime sessioni di mercato. L’Inter guarda già al futuro e osserva con attenzione il mercato dei giovani prospetti più promettenti della Serie A. Tra i nomi finiti nel taccuino della dirigenza nerazzurra spicca quello di Riyad Idrissi, terzino sinistro del Cagliari, classe 2005, protagonista di una crescita costante sotto la guida di Fabio Pisacane. Secondo quanto riportato dal portale Africafoot, il club milanese avrebbe manifestato un forte interesse per il giocatore marocchino, considerato uno dei talenti più interessanti del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, occhi su Idrissi del Cagliari: il giovane marocchino nel mirino dei nerazzurri

