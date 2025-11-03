Calciomercato Inter Luis Henrique delude e Diouf non pervenuto | si pensa a un rinforzo a gennaio

Ilnerazzurro.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter. L’Inter ha superato anche l’ ostacolo Verona, ma la prestazione del Bentegodi ha lasciato più di qualche riflessione in casa nerazzurra. In una gara sporca, fisica e tutt’altro che spettacolare, il focus si è spostato su Luis Henrique, schierato titolare da Cristian Chivu sulla corsia destra ma incapace di incidere. Contro il Verona, Luis Henrique ha vissuto un pomeriggio difficile. L’ex Marsiglia ha provato a spingere sulla fascia, ma i risultati non sono arrivati. Pochi dribbling, scarsa incisività e tanti errori nella metà campo offensiva: una prova opaca che conferma le difficoltà del brasiliano nel calarsi pienamente nei meccanismi di Chivu. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

PAGELLE E TABELLINO VERONA-INTER 1-2: Giovane da applausi, Luis Henrique non si è mai visto - Inter: da Lautaro a Bisseck e Luis Henrique passando per Gagliardini e Orban: voti top e flop ... calciomercato.it scrive

calciomercato inter luis henriqueInter, Chivu: “Luis Henrique e Diouf non sono ancora pronti. Conte? Non abbiamo nessun sassolino da toglierci” - “Non possiamo fare paragoni con l’anno scorso ma possiamo guardare cosa è accaduto l’anno scorso: una squadra ha vinto il campionato e l’altra no. Scrive msn.com

calciomercato inter luis henriqueCorriere svela: “Inter, 50 milioni per QUESTO giocatore” - Inter, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha confermato che al momento due innesti come Andy Diouf e Luis Henrique non sono ancora pronti per giocare ... passioneinter.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Luis Henrique