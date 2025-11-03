Calciomercato Inter LIVE | Diouf con le valigie in mano già a gennaio? Derby col Milan per Solet

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter live dioufGds – Diouf può essere descritto con due parole. Inter si interroga: si apre strada nuova - Leggero, timido e insicuro, è il giocatore meno utilizzato della rosa dopo Darmian. Riporta msn.com

L'Inter torna su Frendrup del Genoa: può arrivare già a gennaio al posto di Diouf - Il mercato di gennaio già si staglia all’orizzonte e con esso la possibilità di ritoccare e modificare in meglio le rose che si stanno confrontando con la Serie A 2025/2026. Segnala msn.com

Calciomercato - L'Inter vuole Frendrup a gennaio, rinnovi per la Fiorentina e il Torino con Mandragora e Paleari - L'Inter cerca più stabilità a centrocampo e, mentre Diouf non convince, si prova a puntare a Frendrup del Genoa. Lo riporta eurosport.it

